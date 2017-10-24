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مواطن يدفن جزءًا من جسد زوجته بدلا عن جنينها المتوفى

مواطن يدفن جزءًا من جسد زوجته بدلا عن جنينها المتوفى
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تواصل – رفحاء:

استلم مواطن من مستشفى رفحاء العام ما اعتقد في البداية أنه جنين زوجته بعد استئصال رحمها نتيجة نزف حاد تعرضت له في شهرها الخامس، ثم تمت الصلاة عليه ودُفن بمشاركة أسرته، لكنه بعد مرور 3 أيام تلقى اتصالا  يفيد بأن الجنين موجود في الحضَّانة، وقد توفي وطلبوا منه استلامه.

وأوضحت “صحة الحدود الشمالية”، أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية في القضية، تبين عدم وجود تبديل للجنين غير مكتمل النمو، وإنما كان خطأ إجرائيا في تسليم العينة بعد الجراحة من القسم المختص داخل المستشفى، مما يعني أن المواطن تسلّم الرحم دون الجنين.

وقال والد الجنين المتوفى إنه تقدم بالشكوى، لكن تم تجاهلها من إدارة مستشفى رفحاء العام، ولم يتلق أي اتصال يفيد باعتذارهم عما حصل، أو وعودٍ بفتح تحقيق لمعرفة ما حدث، حسب “الوطن”.

وأضاف: اضطررت إلى الاتصال على هاتف وزارة الصحة للشكاوى، لتقديم بلاغ عن الواقعة، ولكن لم يصل رد من الوزارة، رغم استلامي رقم البلاغ، كما أن زوجتي لم تكن تعاني أي أمراض قبل دخولها للعلاج من هذا النزف.

من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة في صحة الحدود الشمالية فالح الرويلي أنه تم قيد الشكوى الخاصة بالمواطن في بلاغات وزارة الصحة في حينه، وتمت إحالتها إلى الجهة المختصة في قطاع رفحاء الصحي، وكذلك فتح تحقيق مع القسم المختص حيال الشكوى المقدمة.

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