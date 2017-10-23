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نائب الرئيس الأمريكي: سنتابع تقويض إرهاب «حزب الله» وملاحقته

نائب الرئيس الأمريكي: سنتابع تقويض إرهاب «حزب الله» وملاحقته
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تواصل – وكالات:

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن حادث تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية المارينز في لبنان عام 1983 كان هو شرارة انطلاقة الحرب على الإرهاب، مضيفا: سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا.

وتابع: سوف نتابع تقويض إرهاب حزب الله وملاحقته، وإن إيران الداعمة لهذه الجماعة الإرهابية لن يتسامح معها الرئيس دونالد ترامب.

ونوه إلى أن طهران ما زالت تقدم الدعم للجماعات الإرهابية في مناطق عديدة من العالم، وأن واشنطن لن تتسامح مع دعم إيران للإرهاب الدولي.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الجنرال هربرت ماكماستر، إن من قام بتفجير مقر مشاة البحرية الأميركية “المارينز” في لبنان عام 1983 قد أصبحوا قادة في ميلشيات حزب الله اللبنانية.

وكان قد جرى استهداف مقر القوات الأمريكية في بيروت، في الثكنة المجاورة لمطار العاصمة، بشاحنة مفخخة، مما أدى الى مقتل قرابة 249 جنديًا أمريكيًا وإصابة العشرات.

وقد كانت الثكنة مؤلفة من 4 طوابق يقيم فيها 300 من مشاة البحرية الأمريكية البالغ عددهم في بيروت آنذاك 1600 عنصرٍ، وقد وقع الهجوم في صباح 23 أكتوبر من عام 1983.

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