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أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يهددون «بيونج يانج» بسبب برامجها النووية

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يهددون «بيونج يانج» بسبب برامجها النووية
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تواصل – وكالات:
وصف وزراء دفاع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، برامج تسلح كوريا الشمالية بالـ”التهديد غير المسبوق والخطير‘‘ على بلادهم، مهددين بالضغط على بيونج يانج للحد من برامجها، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات بين دولهم الثلاث.

وأكد الوزراء في بيان مشترك لهم، أنهم يدينون بأشد العبارات الأفعال الكورية الشمالية الاستفزازية المستمرة”، ويدعون كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والبالستية غير القانونية بصورة كاملة ويمكن التحقق منه ولا عودة عنها.

وجاء في البيان المشترك “نبدي قلقا بالغا حيال تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك إجراء جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية اختبارين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات وتجارب نووية سابقة بالإضافة إلى إطلاق صواريخ بالستية”.

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