«التعليم» تضع خطة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات في المدارس

تواصل – الرياض:

بدأت مدارس المملكة، إعداد خطة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات في مدارس البنين والبنات، تضمنت «تعزيز ثقافة الكشف المبكر عن التعاطي»، بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارات التعليم.

تأتي هذه الخطوة بهدف التوعية في المدارس بأضرار المخدرات، وتعتمد آلية العمل على جدول زيارات منظم، بواقع يوم واحد في الأسبوع لـ25 طالباً أو طالبة، مع توفير وسائل المواصلات، بعد موافقة ولي الأمر وفق التعليمات المنظمة لذلك، ويتم التنسيق مع مكاتب التعليم في المنطقة، بعد التواصل مع إدارة التوجيه والإرشاد بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وكانت وزارة الصحة، حذرت من تعاطي المواد المخدرة، والاستخدام الضار أو الخطر للمواد المؤثرة في المخ، بما في ذلك الكحول والمخدرات، والذي قد يؤدي إلى ما يسمى «متلازمة التبعية»، وهي مجموعة من الظواهر السلوكية والمعرفية والفيسيولوجية، التي تتطور بعد الاستخدام المتكرر للمواد، وتتضمن عادة رغبة قوية في الاستمرار بذلك على رغم العواقب الضارة، حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد عليها وظهور أعراض انسحابية».