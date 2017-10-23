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خلال العام الماضي.. باكستان تتصدر قائمة المتخلفين عن السفر بعد العمرة

خلال العام الماضي.. باكستان تتصدر قائمة المتخلفين عن السفر بعد العمرة
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تواصل – الرياض:

كشفت الإحصائيات، أن باكستان جاءت بالمركز الأول في عدد المتخلفين عن السفر من المعتمرين، الموسم الماضي 1438هـ، بعدد 6905 من أصل 1453440 معتمراً، بينما جاءت نيجيريا في المركز الثاني بعدد مخالفين بلغ 1629 مخالفاً، تليها مصر في المركز الثالث، إذ بلغ عدد المخالفين للأنظمة 1081 مخالفاً.

واحتلت كل من إندونيسيا والسودان المركزين الرابع والخامس بعدد 592 لكل دولة، وجاءت إندونيسيا ثاني دولة في قوائم الدول العشر الأكثر عدداً من المعتمرين في الموسم الماضي 1438هـ بعد باكستان، إذ بلغ عدد المعتمرين منها 876246 معتمراً، تليها مصر بعدد 608561 معتمراً، وجاءت الهند في المركز الرابع، إذ بلغ عدد معتمريها 525278 معتمراً، واحتلت تركيا المركز الخامس بعدد 440398 معتمراً بحسب ‘‘الحياة‘‘.

 

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