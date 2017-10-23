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أمير حائل يدشن فعاليات أسبوع الشجرة وحملة استزراع 7000 شتلة (صور)

أمير حائل يدشن فعاليات أسبوع الشجرة وحملة استزراع 7000 شتلة (صور)
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تواصل – سعود الرفاع:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس بمكتب سموه بالإمارة وكيل البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة  الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها بحضور وكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس أحمد الشدوخي.

وقد ناقش سموه أهمية العناية بالشجرة وأهمية برامج التوعية بالبيئة وتكاتف الجهود من أجل ذلك منوها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقطاع الزراعي والبيئي والمياه

وقد أشار وكيل البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها إلى مبادرة الوزارة بزراعة أربعة ملايين شجرة في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 م.

من جهة أخرى رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل حفل تدشين فعاليات أسبوع الشجرة لهذا العام وبدء أعمال حملة استزراع سبعة آلاف شتلة بحضور وكيل البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة  الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس أحمد الشدوخي.

وقام سموه بالمشاركة في بدء أعمال الزراعة لهذه الحملة واستمع سموه لشرح من مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس أحمد الشدوخي أشار فيه إلى استزراع 7000 شتلة بالقرب من محطة الصرف الصحي بمدينة حائل تشتمل على الطلح والسمر والغاف المحلي.

وقد أدلى سمو أمير منطقة حائل بتصريح صحفي أعرب فيه عن شكره للقيادة الحكيمة ولوزارة البيئة والمياه والزراعة ولكافة المساهمين بالبرامج التطوعية لخدمة الزراعة والبيئة بالمنطقة مؤكدا أهمية استمرارية الجهود وعدم الاكتفاء بالقيام بها خلال حملة أو ضمن فعاليات أسبوع توعوي وقال سموه ديننا يحثنا على ذلك وانتمائنا الصادق لتراب الوطن يحتم علينا الحرص على المحافظة عليه وزيادة المساحات الخضراء فيه .

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