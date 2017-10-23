مطار الطائف يكرم موظفاً أعاد حقيبة أموال مفقودة إلى مسافر

تواصل – فريق التحرير:

كرمت إدارة مطار الطائف، أحد الموظفين بعد إعادته حقيبة بها مبلغ مالي كبير إلى مواطن كان يستعد للسفر من صالة السفر بمطار الطائف الدولي متجهاً إلى القاهرة.

وأكد حساب مطار الطائف الدولي، أن إدارة المطار برئاسة المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري، بحضور مديري الجهات الأمنية العاملة بالمطار، كرمت موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عايض بن أحمد الدهاس نظير أمانته، وتصرفه النبيل.

وكان “الدهاس” قد عثر على الحقيبة وبها المبلغ المالي، من ثم ظلَ يبحث عن المسافر بين الركاب رغم انتهاء فترة عمله حتى عثر عليه، وبعد التأكد من ملكيته للحقيبة أعادها له.