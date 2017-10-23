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في فرنسا.. الإبلاغ عن زوجين طلبا تسمية مولودهما «جهاد»  

في فرنسا.. الإبلاغ عن زوجين طلبا تسمية مولودهما «جهاد»  
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تواصل – سامر محمد:

قام مسؤولون في فرنسا بالإبلاغ عن زوجين بعدما طلبا تسمية مولودهما الجديد “جهاد” في أغسطس الماضي، وذلك وَفْقَاً لموقع “ذا لوكال” الفرنسي.

وَأَشَارَ الموقع، إلى أن السلطات المختصة قامت في الحال بإبلاغ الادعاء العام بِشَأْنِ اختيار الزوجين لاسم الطفل، وربما يقرر الادعاء إحالة القضية إلى محكمة الأسرة، وحينها قد يقرر القضاة في نهاية المطاف منع الوالدين من تسمية المولود باسم “جهاد”.

ولفت الموقع إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُسَمَّى فيها طفل باسم “جهاد” في فرنسا، كما أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها والدان نفسيهما في أزمة نَتِيجَة لذلك، وذكر أن فرنسا معروف عنها السياسة المشددة التي تفرضها على تسمية المواليد الجدد.

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