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«مكافحة المخدرات» تحذر من مادة كيميائية تدفع المدمن لارتكاب جريمة قتل

«مكافحة المخدرات» تحذر من مادة كيميائية تدفع المدمن لارتكاب جريمة قتل
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية، من مادة كيميائية منتشرة للتعاطي بين أوساط المدمنين لها آثار مهيجة تدفع المتعاطي للعدوانية، لدرجة إمكانية ارتكاب جرائم القتل.

وقالت الأمانة العامة للجنة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “الشبو أو الكريستال أو الميث أو الايس أو الثلج أو الزجاج مواد كيميائية خطرة يؤدي تعاطيها إلى العدوانية والهيجان والوقوع في جريمة القتل”.

ومادة الشبو، أو الكريستال المخدرة، هي مادة ليست طبيعية، ولكنه مخدر يتم تصنيعه من الميثامفيتامين، وهي منشطات شديدة التأثير وسريعة، يدمنها الإنسان بمجرد تعاطيها مرة أو اثنتين على الأكثر، ومن شدة تأثيرها بمجرد تعاطيها تسيطر على الإنسان حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فيشاهد تخيلات وأشياء لا تواجد لها في الحقيقية، وقد يمتد تأثير جرعة الشبو الواحدة مع المتعاطي لمدة شهر.

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