الطائف.. ضبط تشكيل عصابي سرق كيابل نحاسية بقيمة 300 ألف ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

ترشيحاتنا

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

هيكل الرواتب الجديد للجامعات.. يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

هيكل الرواتب الجديد للجامعات.. يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس بلدية القرى

تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس بلدية القرى

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

الطائف.. ضبط تشكيل عصابي سرق كيابل نحاسية بقيمة 300 ألف ريال

الطائف.. ضبط تشكيل عصابي سرق كيابل نحاسية بقيمة 300 ألف ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩هـ، تلقى مركز الحوية بشرطة محافظة الطائف، بلاغاً عن تعرض مستودع مؤسسة تجارية للسطو من قبل مجهولين، وذلك بعد تكبيل الحارس الخاص به وسرقة كيابل نحاسية تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠٠ ألف ريال.

وأضاف، الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي، باشر تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي، واتخذ جُملة من الإجراءات البحثية أسفرت نتائجه – ولله الحمد – عن تحديد هوية الجناة، وهم تشكيل عصابي مكون من ٦ أشخاص من جنسيات مختلفة، خمسة آسيويين وعربي.

وأكد، أنه بسماع أقوالهم ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة اعترفوا بالسطو على المستودع، بعد أن خططوا لذلك، وشرعوا في تنفيذه بأدوار موزعة بينهم، وقد أرشدوا على موقع المسروقات وتم استعادتها؛ وعليه جرى إيقافهم على ذمة القضية تمهيداً لإحالتهم للنيابة بحكم الاختصاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

مقطع فيديو يقود لإغلاق مطعم كشري بمكة

مقطع فيديو يقود لإغلاق مطعم كشري بمكة

«الإسكان»: إنشاء 25 ألف وحدة في منطقة مكة

«الإسكان»: إنشاء 25 ألف وحدة في منطقة مكة

«شرطة جدة» تطيح بعصابة السطو المسلح على عملاء البنوك

«شرطة جدة» تطيح بعصابة السطو المسلح على عملاء البنوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>