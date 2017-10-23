الطائف.. ضبط تشكيل عصابي سرق كيابل نحاسية بقيمة 300 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩هـ، تلقى مركز الحوية بشرطة محافظة الطائف، بلاغاً عن تعرض مستودع مؤسسة تجارية للسطو من قبل مجهولين، وذلك بعد تكبيل الحارس الخاص به وسرقة كيابل نحاسية تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠٠ ألف ريال.

وأضاف، الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي، باشر تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي، واتخذ جُملة من الإجراءات البحثية أسفرت نتائجه – ولله الحمد – عن تحديد هوية الجناة، وهم تشكيل عصابي مكون من ٦ أشخاص من جنسيات مختلفة، خمسة آسيويين وعربي.

وأكد، أنه بسماع أقوالهم ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة اعترفوا بالسطو على المستودع، بعد أن خططوا لذلك، وشرعوا في تنفيذه بأدوار موزعة بينهم، وقد أرشدوا على موقع المسروقات وتم استعادتها؛ وعليه جرى إيقافهم على ذمة القضية تمهيداً لإحالتهم للنيابة بحكم الاختصاص.