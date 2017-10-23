الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قالت الطفلة شذى الطويرقي الحاصلة على المركز الرابع عربياً في مسابقة تحدي القراءة العربية، إن أفضل الكتب التي تقرأها هي الكتب الدينية وفي مقدمتها كتاب الله تعالى.

جاء ذلك رداً من الطفلة “شذى” على سؤال مقدم برنامج يا هلا على قناة خليجية حيث سألها: “ما هي الكتب التي تقرئينها؟ هل هي كتب في القصص مثلاً، أو علمية في مجالات مختلفة؟”.

وأجابت الطفلة قائلة: “أخي الفاضل، أميل إلى الكتب الدينية لعدة نواحٍ: أولاً أنا مسلمة ولابد ولزاماً علي أن أتفقه في أمور ديني لأنفع ذاتي ومن حولي ولنشر الدعوة الإسلامية، وتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة سواء لدى المسلمين وغير المسلمين، ومن أعظم هذه الكتب كتاب الله تعالى هو نور يستضاء به في دهاليز الظلام وبلسم حياة وشفاء روح”.