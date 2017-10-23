لتقليل الانتظار.. أمير حائل يتكفل بنفقات 75 جراحة لمرضى العيون

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بمُبَادَرَة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، تكفل سُمُوّه بدفع تكاليف إِجْرَاء 75 عملية جراحية عاجلة لمرضى العيون كانت في قوائم الانْتِظَار في مُسْتَشْفَى الملك خالد بحائل، بالتعاون مع فريق طبي زائر يقوم بإجراء العمليات خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ لتقليص قوائم الانْتِظَار وتخفيف معاناة المرضى التي ربما تمتد إلى عام.

وقد شكر أمير حائل مَعَالِي وزير الصحة على التسهيلات التي قدمتها الوزارة في ذلك، كما شكر سُمُوّه سعادة وكيل الإمارة، وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة على متَابَعَتهم لإنجاح المُبَادَرَة، واستفادة المرضى منها بأسرع وقت ممكن.