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«نزاهة»: لا نعتمد على ما نشره «ويكيليكس جدة» عبر «تويتر»

«نزاهة»: لا نعتمد على ما نشره «ويكيليكس جدة» عبر «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

في أول رد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قَالَ عبدالرحمن العجلان، نائب رئيس الهيئة، إنهم لا يهتمون بما تم تداوله عبر “تويتر”، مُؤخَّرَاً، من تغريدات تضمنت اتهام مسؤولين وجهات بمحافظة جدة، بينها الأمانة وكتابة عدل، بالتورط في قضايا فساد تضمنت تزوير صكوك وتراخيص، والاستيلاء على أراضٍ حُكُومِيّة وتحويلها لمستودعات وأبراج لشخصيات محددة.

وقال “العجلان”: “ليس من مهام الهيئة مُتَابَعَة التغريدات، ولم نشاهدها ولم نتلقَ شكاوى بخصوصها، وبإمكانكم مخاطبة العلاقات العامة بالهيئة للاستفسار عن القضية”، لَافِتَاً إلى أن الهيئة لا تتعامل مع موضوعات من هذا النوع، بِحَسَبِ “المدينة”.

ونقلت الصَحِيفَة أن عَدَدَاً من الجهات المختصة في منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة بدأت التحري عن صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ (تويتر) تحت اسم “ويكيليكس” من تغريدات حملت انتقادات موجهة لبعض الجهات والشخصيات في محافظة جدة من بينها الأمانة وكتابة عدل، وتطرق من خلال تلك التغريدات لوجود صكوك غير نظامية، وشبهات فساد في بعض المخططات والأسْوَاق التِجَارِيّة، وتزوير بعض التراخيص، وتحويل أراضي المنح إلى مستودعات، وتحويل بعض أراضي المرافق العامة والخدمات إلى أراضٍ سكنية وأبراج لشخصيات محددة.

وكانت تغريدات من حساب وهمي محل تداول واسع ونقاش بين رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ والمجالس الجداوية، حيث طالب المهتمون والنخب الجهات المختصة بِكَشْفِ حقيقة الحساب ومن يقف وراءه؟ وما مدى صحة ما نشر من وثائق واتهامات طالت عَدَدَاً من الجهات والشخصيات؟

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