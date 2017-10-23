في 3 خطوات.. كيفية إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بـ«App Store» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

رغم أن التحديث الجديد لنظام “iOS 11” تضمن العديد من المزايا الهامة التي أعجبت عشاق “آبل”، إلا أن هناك بعض المميزات التي استاء منها المستخدمون، ولعل أبرزها التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو الخاصة بالتطبيقات.

حساب “عالم آبل” المُهتم بالشؤون التقنية على موقع “تويتر”، أوضح طريقة إيقاف تشغيل المقاطع عن العمل تلقائياً كالآتي:

1- اذهب إلى تطبيق الإعدادات، من ثم اسحب لأسفل وصولاً إلى علامة تبويب iTunes & App Store.

2- من واجهة iTunes & App Stores، اضغط على Video Autoplay، ومن هناك قم بإيقاف الخيار، أو اسمح بتفعيله فقط عند الاتصال بشبكة WiFi.

3- صفحة التطبيق ليست هي المكان الوحيد الذي يتم به تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً، في علامة تبويب Apps سيظهر لك مقاطع فيديو لتطبيقات وألعاب تم رفعها من قبل التطبيق إذا كان التطبيق مميزاً هناك.