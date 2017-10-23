إنهاء معاناة مريضة من ورم نادر يزن 5 كجم بـ«مركزي بريدة»

تواصل – فريق التحرير:

نجح الأطباء بمُسْتَشْفَى بريدة المركزي، بتوفيق الله، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من آلام في منطقة البطن وُصُولاً إلى القفص الصدري، نَتِيجَة وجود ورم من نوع نادر يزن أكثر من خمسة كِيلُوجِرامات.

وقد راجعت المريضة العيادة بمُسْتَشْفَى بريدة المركزي وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم بالبطن من الحوض وحتى القفص الصدري فتم أخذ عينة من هذا الورم بالإبرة القاطعة تحت الأشعة المقطعية، ولم توضح الأشعة ماهية الورم، ليقرر الفريق الطبي استئصال الورم الذي يزن أكثر من خمسة كِيلُوجِرامات كاملة مع جزء من الأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد مع توصيل الأمعاء مباشرة، ودون الحاجة لفتحة إِخْرَاج جانبية كما تم عمل تحليل لأنسجة الورم وتبين أنه من النوع النادر حدوثه.

يُذْكَرُ أَنَّ مُسْتَشْفَى بريدة المركزي شَهِدَ مراجعة ٤٥٢٦٥٤ مُرَاجِعَاً خلال العام الماضي ١٤٣٨هـ، في حين اسْتَقْبَلَ قسم الطوارئ ١٧٣٦٦١مراجعاً، في تلك الفترة.

تَجْدُر الإشارة إلى أن الصحة تنفذ حَالِيَّاً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإِنْتَاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة، ويشمل حَالِيَّاً 70 مُسْتَشْفَى رئيساً حيث يتم تطبيق مَا يَزِيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.