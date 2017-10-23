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أكاديمي: «التستر» من أكثر المشاكل ضرراً باقتصاد المملكة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر الأكاديمي والباحث الدكتور محمد بن سعيد آل زلفة، أن “التستر” من أكثر القضايا التي تمثل أزمة داخل المملكة.

وقال “آل زلفة” في حديث على قناة “24”: إن “قضية التستر من القضايا المزمنة في المملكة، والتي ضرت بالاقتصاد السعودي وبالأيدي العاملة السعودية التي يجب أن تنزل الميدان وتعمل بنفسها”.

وأضاف الأكاديمي: “بكل أسف مرت علينا ظروف عدم الإدراك بشكل جيد لخطورة قضية التستر بسبب عوامل مختلفة”، مستشهداً ببعضها مثل أن “العامل السعودي لا يستطيع القيام ببعض الوظائف، أو الجلوس لفترات طويلة في العمل”.

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