وكالة أنباء روسية شهيرة تستهزئ بآيات القرآن (صورة)

تواصل – فريق التحرير:

استهزأت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عبر نسختها العَرَبِيّة بآيات من القُرْآن الكريم، وذلك عبر استخدامها في أحد عناوين أخبارها الرياضية.

وعنونت الوكالة أحد أخبارها الرياضية بـ”(النجم إذا هوى).. نسر الأهلي يحلق فوق برج العرب بسداسية قاسية”؛ تَعْلِيقَاً على انتهاء إحدى المباريات الإِفْرِيقية بين الأهلي المصري ونادي النجم الساحلي التونسي، بهزيمة ثقيلة لفريق النجم.

واقتبس محرر الخبر أول آية قُرْآنية من سورة النجم والتي يقول الله تعالى فيها: “وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ”، مشبهاً خسارة النادي التونسي الذي يُسَمَّى النجم الساحلي بما ذكره الله عَزَّ وَجَلَّ في سورة النجم.

وعلى خلفية هذا العنوان، أَظْهَرَ رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ غضبهم، وانهالت التعليقات الرافضة لِهَذَا الفعل؛ نظراً لاستهزاء الوكالة بالقُرْآن الكريم وعدم احترامها للمسلمين في تناولها للأخبار.

وطالب المغردون الوكالة الروسية بحذف هذا العنوان، وعدم تكرار هذا الفعل احتراماً للمسلمين، فَضْلاً عن ضرورة معاقبة المحرر الذي استخدم آية من القُرْآن في هذا الخبر الذي وصفوه بـ”اللهو”.