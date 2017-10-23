وكالة أنباء روسية شهيرة تستهزئ بآيات القرآن (صورة)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

هيكل الرواتب الجديد للجامعات.. يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

هيكل الرواتب الجديد للجامعات.. يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس بلدية القرى

تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس بلدية القرى

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

وكالة أنباء روسية شهيرة تستهزئ بآيات القرآن (صورة)

وكالة أنباء روسية شهيرة تستهزئ بآيات القرآن (صورة)
0

تواصل – فريق التحرير:

استهزأت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عبر نسختها العَرَبِيّة بآيات من القُرْآن الكريم، وذلك عبر استخدامها في أحد عناوين أخبارها الرياضية.

وعنونت الوكالة أحد أخبارها الرياضية بـ”(النجم إذا هوى).. نسر الأهلي يحلق فوق برج العرب بسداسية قاسية”؛ تَعْلِيقَاً على انتهاء إحدى المباريات الإِفْرِيقية بين الأهلي المصري ونادي النجم الساحلي التونسي، بهزيمة ثقيلة لفريق النجم.

واقتبس محرر الخبر أول آية قُرْآنية من سورة النجم والتي يقول الله تعالى فيها: “وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ”، مشبهاً خسارة النادي التونسي الذي يُسَمَّى النجم الساحلي بما ذكره الله عَزَّ وَجَلَّ في سورة النجم.

وعلى خلفية هذا العنوان، أَظْهَرَ رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ غضبهم، وانهالت التعليقات الرافضة لِهَذَا الفعل؛ نظراً لاستهزاء الوكالة بالقُرْآن الكريم وعدم احترامها للمسلمين في تناولها للأخبار.

وطالب المغردون الوكالة الروسية بحذف هذا العنوان، وعدم تكرار هذا الفعل احتراماً للمسلمين، فَضْلاً عن ضرورة معاقبة المحرر الذي استخدم آية من القُرْآن في هذا الخبر الذي وصفوه بـ”اللهو”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

للقرآن الكريم 5 حقوق علينا.. تعرّف عليها من الشيخ عائض القرني (فيديو)

للقرآن الكريم 5 حقوق علينا.. تعرّف عليها من الشيخ عائض القرني (فيديو)

أكاديميان: القرآن والسنة منهج متكامل يحمي الأمن الفكري والاجتماعي للمملكة

أكاديميان: القرآن والسنة منهج متكامل يحمي الأمن الفكري والاجتماعي للمملكة

«مصري» يقرأ القرآن بصوت عذب في المسجد النبوي (فيديو)

«مصري» يقرأ القرآن بصوت عذب في المسجد النبوي (فيديو)

«الشؤون الإسلامية» تنظم دورة تدريبية في المسابقة الأوروبية بكرواتيا لحفظ القرآن

«الشؤون الإسلامية» تنظم دورة تدريبية في المسابقة الأوروبية بكرواتيا لحفظ القرآن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>