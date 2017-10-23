1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

تواصل – الرياض

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أنه تم اعتماد أعداد المستفيدين والمبالغ المستحقة لبرنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، صورة قرار وزير العمل يفيد باعتماد صرف 1.7 مليار ريال للمستفيدين، كاشفًا عن أن صرف الدفعة الأولى سيتم نهاية شهر أكتوبر الجاري، وتبلغ عدد الأسر المستفيدة 3.598.150.

وتوقعت مصادر أن يعلن “حساب المواطن” سياساته وتفاصيل عمله، خلال أيام قليلة، قبل بدء صرف المخصصات للمواطنين.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قال إنه سيتم إقرار أعداد المستفيدين والمبالغ المستحقة للبرنامج لشهر أكتوبر. وبدأ حساب المواطن في استقبال طلبات المواطنين للتسجيل في فبراير الماضي.

وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج “حساب المواطن” اليوم، إنه نظراً لتأخر وصول رسائل التوثيق، حساب المواطن يوقف رمز التوثيق ويُمكن المستفيدين من الدخول على الحساب مباشرة.

وكان “حساب المواطن” أكد في وقت سابق أن وصول رسالة على الجوال للمواطنين المسجلين بالبرنامج تنص على أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج، هو إجراء تقني روتيني للتحقق من آيبان المستفيد.

وكشف البرنامج عبر رسالة، بعث بها إلى عدد من المتقدمين أمس الأحد، عن أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم، بالتزامن مع توقعات بصدور توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل بعدم المساس بمخصصات البرنامج عند الصرف.