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أعشاب متوفرة في مطبخك مفيدة جداً لصحة «المعدة»

أعشاب متوفرة في مطبخك مفيدة جداً لصحة «المعدة»
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تواصل – وكالات:

وصفت مجلة “إيلي” الألمانية أعشاب الكراوية التي تعد متوفرةً في أغلب المنازل بـ”صديقة للمعدة”؛ نظراً لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحفيز عملية الهضم وطرد سموم الأمعاء.

وقالت المجلة -بحسب وكالة الأنباء الألمانية-: إن “الكراوية تزخر أيضاً بمضادات الأكسدة مثل (فلافونويد) والزيوت الطيّارة، وبالتالي فهي تحمي من عمليات الالتهاب في الجسم، وكذلك من الجذور الحرة “FREE RADICALS”، التي تهاجم الخلايا”.

وأضافت: أن “الكراوية تساعد على التخلص من الشعور بالامتلاء والانتفاخ. ويزداد تأثير الكراوية بالاشتراك مع الينسون والشمر، حيث تعمل هذه التوليفة العشبية على تهدئة المعدة والأمعاء”.

ومن ناحية أخرى، تمثل الكراوية مصدراً للأحماض الدهنية المفيدة للصحة، حيث تحتوي ملعقة شاي من الكراوية على 9.8 مللي جرام من أوميجا 3.

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