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ترحيل مبتعثين من اليابان

ترحيل مبتعثين من اليابان
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تواصل- الرياض:

حذرت ملحقيات المملكة في عدد من الدول، المبتعثين من مخالفة التعليمات والقرارات التنظيمية في الدول المضيفة للبعثات الدراسية، خاصة بعد ترحيل عدد من الطلاب بسبب عدم المواظبة الدراسية أو انتهاء التأشيرات.

وأصدرت ملحقية المملكة باليابان، تعميماً للمبتعثين، طالبتهم بضرورة اتباع التعليمات، والانتباه لموعد تأشيرة الطلبة والمرافقين وتجديدها قبل انتهاء موعدها، وفقاً لـ”الحياة”.

كما طالبت الملحقية بضرورة المواظبة وحضور المحاضرات في معاهد اللغة، وعدم الغياب وتدني المستوى لكي لا يتعرض الطالب لإلغاء التأشيرة، إذ أسفر ذلك عن ترحيل عدد من الطلبة، وحرمانهم من مواصلة الدراسة، وإيقاف الصرف عليهم، وقد يترتب على ذلك أيضاً معاقبة الطالب بحرمانه من الدخول إلى اليابان مدة تصل إلى خمسة أعوام.

وفي كندا، طالبت الملحقية بضرورة الحصول على تأشيرة، ورخصة الدراسة لغرض الإقامة فيها، كما أن شهادة القبول أحد متطلبات قبول الدراسة، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالمتطلبات، والنظام الدراسي، لا يتم قبول الطالب.

ودعت ملحقيات أخرى إلى اتباع التعليمات الدراسية للمبتعثين الجدد والقدامى للاستمرارية في الدراسة، وعدم ارتكاب مخالفات، سواء في النظام الدراسي، أم تعليمات بلد الابتعاث، تجنباً للترحيل.

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