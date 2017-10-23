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بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد تشكيل المجالس المحلية بمحافظات الجوف

بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد تشكيل المجالس المحلية بمحافظات الجوف
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تواصل – أحمد الرمال:
أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قراراً بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية للفترة الخامسة بمحافظات منطقة الجوف لمدة أربع سنوات ابتداءً من 22 ذي القعدة 1438هـ.
ويأتي القرار بناءً على ما رفعه أمير منطقة الجوف فهد بن بدر بن عبدالعزيز، متمنياً للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام التي تتوخاها منهم الدولة في مجال الإسهام في تنمية وتطوير المحافظة في المجالات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات.
وجاء تشكيل المجالس المحلية في محافظات المنطقة على النحو التالي:
محافظة القريات:
علي بن صالح بن علي العنزي وفايز بن علي الشهيلي وأنور بن مرزوق الصايل ومرزوق بن ملفي الخنجر وحامد بن شتيوي الشراري وسليمان بن شعير الصخري وعواد بن محمد السراهيد.
محافظة دومة الجندل:
حمد بن مقبل العكوف وعبدالعزيز بن عبدالله السالم وأحمد بن حمدان العرجان وحامد بن خلف الخالدي وعودة بن غازي الحسن وفارس بن برجس الشمري وعبيد بن عبدالرحمن الزارع.
محافظة طبرجل:
خلف بن منوخ الشراري ومرجي بن خشيشان الشراري وعلي بن عتيق الشراري وعقلا بن مقبول الشراري وعواد بن حمدان الشراري.

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