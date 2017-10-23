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«الحشيش» يثير أزمة دبلوماسية بين دولتين عربيتين

«الحشيش» يثير أزمة دبلوماسية بين دولتين عربيتين
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تواصل – وكالات

أثار مخدر الحشيش والاتجار فيه، أزمةً دبلوماسيةً بين دولتي المغرب والجزائر، على خلفية اتهامات “الأخيرة” للبنوك المغربية “بتبييض أموال الحشيش” في أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن دولة المغرب استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور بعد أن وجه وزير الخارجية الجزائري اتهامات، للبنوك المغربية “بتبييض أموال الحشيش” في أفريقيا.

كما أعلنت الخارجية المغربية، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الجزائرية في الرباط، وقدمت له احتجاج رسمي على “التصريحات شديدة الخطورة المتعلقة بسياسات المملكة المغربية في أفريقيا”.

وكانت الأزمة الأخيرة بين الجزائر والمغرب، قد بدأت بعدما نقل من تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في اجتماع لرؤساء المؤسسات الاقتصادية في العاصمة الجزائر، وقال فيها إن “الجميع يعلم أن البنوك المغربية تبيض أموال الحشيش، وهذا الكلام أخبرني به العديد من زعماء البلدان الأفريقية.. وأن شركة الخطوط الجوية المغربية لا تنقل الركاب فقط”.

وجاء ذلك في سياق نقاش حول الارتفاع الكبير في الاستثمار لدى البنوك المغربية ومنافستها للبنوك الجزائرية.

واعتبرت الخارجية المغربية تصريحات مساهل “على مستوى كبير من عدم المسؤولية غير المسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي تنم عن جهل بالقواعد الأساسية لنظام البنوك وشركة الطيران المغربية”.

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