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فيديو.. أمير حائل يطلب من مقاول تدوين التزامه بموعد انتهاء أحد المشاريع

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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو لجانب من زيارة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، لموقع نفق دوار الساعة الذي يربط الطرق المتجهة إلى كل من القصيم والمدينة المنورة، حيث وضع أحد المقاولين أمام تحدٍ كبير.

وأظهر الفيديو أمير حائل وهو يطلب من المقاول أن يكتب على ورقة المخطط التوضيحي، موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، مبيناً أنه سيأخذ هذه الورقة معه ويحتفظ بها، وأنه وأهل حائل سيحاسبونه في حال الإخلال بهذا الموعد.

وقال مخاطباً المقاول: “التعثرات خلصنا منها”، مضيفاً: “رجاءً إذا مانت ما بقده قولي الآن ماني بقدها، لأن هذا المشروع أخذ من الوقت ما فيه الكفاية وسبب اختناق في الطريق”.

من جهته، أكد مقاول المشروع التزامه بالانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد بنهاية عام 1439هـ، وقام بتدوين ذلك على ورقة المخطط التوضيحي أمام أمير المنطقة.

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