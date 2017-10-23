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مركز البابطين للقلب في الدمام ينقذ حياة مريض بعملية «نادرة وخطيرة»

مركز البابطين للقلب في الدمام ينقذ حياة مريض بعملية «نادرة وخطيرة»
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تواصل – فريق التحرير

تمكّن الفريقُ الطبي بمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام، التابع لـ”الصحة في الشرقية”، من إجراء عملية نادرة وعالية الخطورة بنجاح، وإنقاذ حياة مريض في عملية جراحية كانت نسبة حدوث الوفاة 60%.

وتعود التفاصيل إلى استقبال طوارئ مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام مواطناً، وتبين من الكشف الطبي أنه مصاب بتضخم و”انسلاخ” في الشريان الأبهر (Aortic Dissection) وارتجاع شديد في الصمام الأبهر والصمام الميترالي.

وعلى الفور تم إدخال المريض بصفة عاجلة لغرفة العمليات، وخضع لعملية عاجلة تم خلالها استبدال الشريان الأبهر واستبدال الصمام الأبهر مع زرع للشرايين التاجية (Bentall procedure) وإصلاح الصمام الميترالي، حيث تكللت هذه العملية ” عالية الخطورة ” بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء دون حدوث أي مضاعفات

وتعتبر عملية استبدال الشريان الأبهر المصاب بالتضخم والانسلاخ (Aortic Dissection) من العمليات الصعبة جداً في جراحة القلب وذات خطورة عالية جداً، حيث إن المريض المصاب يعتبر حالةً طارئة وتزداد نسبة الوفاة 1% في كل ساعة تمر على المريض بعد تشخيصها ونسبة الوفاة خلال العملية كبيرة، إلا أن قدرة الله أولاً ثم مهارة الأطباء في الفريق الجراحي ساهمت في إنقاذ حياة المريض ونجاح العملية.

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