أطعمة تحارب الالتهابات.. تعرَّف عليها

تواصل- وكالات:

تشير الالتهابات إلى نمو كائنات ضارة في الجسم، وكرد على ذلك تقاوم المناعة عن طريق بعض الأعراض مثل الألم والحمّى والتورم والطفح الجلدي والحكة، كما أن كثرة الالتهابات تؤثّر على القلب لاحقاً، وعلى الصحة العامة للجسم، ولتخفيف الالتهابات تناول الأطعمة التالية:

السوائل: عند الإصابة بالتهاب يحتاج الجسم إلى مزيد من السوائل لطرد السموم منه عن طريق البول. من السوائل التي يحتاجها الجسم الماء والحليب قليل الدسم وعصير الفواكه الطبيعية والخضراوات.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من الدهون الجيدة والمغذيات الهامة ومنها السيلينيوم وفيتامين إي. وقد وجدت دراسات أن نقص هذين العنصرين يرتبط بزيادة الإصابة بالعدوى الفيروسية. لمحاربة الالتهابات تناول البندق واللوز والجوز والكاجو وبذور عباد الشمس.

الأسماك: من أفضل المصادر الغذائية للسيلينيوم الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والمكاريل والهبلوت والرنجة. توفر الأسماك الدهنية أحماض أوميغا3 الدهنية الضرورية لوظائف الدماغ وصحة القلب، كما يمكنها تخفيف التهابات المسالك البولية والتهابات أخرى. تحتوي الأسماك على البروتين وهو عنصر أساسي لإصلاح الأنسجة وتعزيز المناعة.

اللبن الرائب: يوفر اللبن الزبادي للجسم البروتين والبروبيوتك أو البكتريا الصديقة التي تقوّي المناعة.

الفواكه والخضراوات: من المصادر الغنية بالمواد المضادة للأكسدة الخضراوات والفواكه الملونة، وتعزز هذه المضادات قدرة الجسم على محارب الالتهابات. احرص على تناول الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية مثل الطماطم والتوت والحمضيات والفلفل والبروكلي.