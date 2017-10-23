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سامسونج تكشف عن كاميرا لبث الفيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 4K

سامسونج تكشف عن كاميرا لبث الفيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 4K
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تواصل – وكالات:
كشفت شركة سامسونج النقاب عن “360 راوند”، وهي كاميرا جديدة قالت إنها موجهة لتطوير وبث الفيديو ثلاثي الأبعاد عالي الجودة للمختصين والمتحمسين الذين يطالبون بتجربة واقع افتراضي متفوقة.

وأوضحت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها أن الكاميرا التي تشبه القرص الدوار، تستخدم 17 عدسات موزعة محيطها وسطحها العلوي، لبث الفيديو ثلاثي الأبعاد فائق الوضوح “4K” بمعدل 30 إطاراً في الثانية مع صوت محيطي.

وتمتاز الكاميرا الاحترافية الجديدة بمتانتها وتصميمها الصغير، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP65، ما يعني إمكانية استخدامها تحت المطر. وهي تمتاز بتصميم يجعلها غنية عن استخدام مراوح تبريد مما يوفر تجربة عديمة الضجيج.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات الكاميرا تأتي بوزن 1.93 كيلوغرام، يُذكر أن العدسات تأتي مع فتحة عدسة F/1.8، وهي تأتي مع 6 ميكروفونات مدمجة ومنفذين لتركيب ميكروفونات خارجية.

وتضم الكاميرا ذاكرة عشوائية سعة 10 غيغابايت، و 50 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع UHS-II SD أو 2 تيرابايت من أقراص SSD. كما تضم منفذًا للشبكات LAN، إضافة إلى منفذ “يو إس بي-سي”.

يُشار إلى أن الكاميرا لن تكفي بمفردها، إذ تتطلب وجود حاسب شخصي بمواصفات مرتفعة، إذ لمهام المعالجة والنشر تحتاج لحاسب يضم على الأقل معالجاً من نوع INTEL CORE I7-6700K ونسخة 64 بت من نظام ويندوز 10، وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت، وبطاقة رسوميات من نوع NVIDIA GEFORCE GTX 1080.

أما لو أراد المستخدم استعمال الكاميرا للبث المباشر، فإنه يحتاج على الأقل حاسباً مع معالج عشاري النوى من نوع INTEL CORE I7-6950X، وذاكرة عشوائية سعتها 32 غيغابايت، وبطاقتي رسوميات من نوع GEFORCE GTX 1080 TI.

ودون التطرق إلى السعر المقرر، قالت سامسونج إنها تعتزم طرح الكاميرا في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري في الولايات المتحدة، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى.

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