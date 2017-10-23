الاحتلال يعتقل فلسطينياً بسبب ترجمة خاطئة لـ«منشور فيسبوك»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

هيكل الرواتب الجديد لمنسوبي الجامعات يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

هيكل الرواتب الجديد لمنسوبي الجامعات يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بسبب ترجمة خاطئة لـ«منشور فيسبوك»

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بسبب ترجمة خاطئة لـ«منشور فيسبوك»
0

تواصل – وكالات

اعتقلت سلطاتُ الاحتلال الصهيوني فلسطينياً نشر تعليقاً على حسابه على موقع فيسبوك قال فيه “صباح الخير عليكم”، لكن وسائل السلطات الإسرائيلية ترجمتها بشكل خاطئ لتصبح “هاجموهم” بدلاً عن “صباح الخير عليكم”.

ووفقاً لـ “بي بي سي” عربي، فقد قامت القوات الإسرائيلية باعتقال الفلسطيني، وهو عامل بناء، لبعض الوقت بسبب اتهامه “بالحضّ على العنف” لكنها أطلقت سراحه بعد اكتشاف الخطأ.

وكان العامل قد نشر صورة له إلى جوار جرافة يستخدمها في العمل في الضفة الغربية المحتلة مصحوبة بعبارة “صباح الخير عليكم”، ثم اعتقل بعدها، الأسبوع الماضي.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عبارة “صباح الخير عليكم” بالعربية تشبه إلى حد كبير عبارة “هاجموهم” بالعبرية.

وحسب تقارير إسرائيلية لم يتم استشارة أي عنصر أمني يتحدث العربية قبل اعتقال العامل، واعتمدت السلطات على ترجمة إلكترونية للمنشور الذي تم حذفه لاحقاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء مستوطنات بحي جبل المكبر المقدسي

الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء مستوطنات بحي جبل المكبر المقدسي

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

الكويت أمام الأمم المتحدة: السلام يجب أن يبدأ بإنهاء احتلال فلسطين

الكويت أمام الأمم المتحدة: السلام يجب أن يبدأ بإنهاء احتلال فلسطين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>