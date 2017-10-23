الاحتلال يعتقل فلسطينياً بسبب ترجمة خاطئة لـ«منشور فيسبوك»

تواصل – وكالات

اعتقلت سلطاتُ الاحتلال الصهيوني فلسطينياً نشر تعليقاً على حسابه على موقع فيسبوك قال فيه “صباح الخير عليكم”، لكن وسائل السلطات الإسرائيلية ترجمتها بشكل خاطئ لتصبح “هاجموهم” بدلاً عن “صباح الخير عليكم”.

ووفقاً لـ “بي بي سي” عربي، فقد قامت القوات الإسرائيلية باعتقال الفلسطيني، وهو عامل بناء، لبعض الوقت بسبب اتهامه “بالحضّ على العنف” لكنها أطلقت سراحه بعد اكتشاف الخطأ.

وكان العامل قد نشر صورة له إلى جوار جرافة يستخدمها في العمل في الضفة الغربية المحتلة مصحوبة بعبارة “صباح الخير عليكم”، ثم اعتقل بعدها، الأسبوع الماضي.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عبارة “صباح الخير عليكم” بالعربية تشبه إلى حد كبير عبارة “هاجموهم” بالعبرية.

وحسب تقارير إسرائيلية لم يتم استشارة أي عنصر أمني يتحدث العربية قبل اعتقال العامل، واعتمدت السلطات على ترجمة إلكترونية للمنشور الذي تم حذفه لاحقاً.