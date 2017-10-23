المحاكم ودوائر التنفيذ تستقبل 57 ألف طلب منذ بداية العام الهجري

تواصل – الرياض:

«57342» طلبا، بإجمالي مبالغ مالية بلغت نحو 17 مليار ريال، هي ما استقبلته محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة منذ مطلع العام الهجري الجديد وحتى نهاية محرم، وسجل الخامس والعشرون من الشهر الماضي الأكثر استقبالا للطلبات خلال اليوم الواحد بعدد 3566 طلبا، وفقا لللمؤشرات العدلية.

كما شكلت الأوراق التجارية «سند لأمر» -بحسب المؤشر- أكثر السندات طلبا للتنفيذ بنسبة 65%، ثم سندات أحكام صادرة من محاكم بنسبة 14%، وأوراق كمبيالات «5.9%»، وشيكات بنسبة 5.8%، إضافة إلى أحكام وقرارات صادرة من اللجان شبه القضائية، ومحاضر صلح وعقود موثقة، وأخرى صادرة من بلد أجنبي، وغيرها. حسب “الوطن”

فيما استحوذت «3» مناطق شملت «مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية» على أكثر من 70% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم والدوائر المختصة خلال محرم، تصدرتها الأولى بعدد 18115 طلبا، ومبالغ مالية بلغت «5» مليارات و145 مليون ريال، ثم الرياض بنحو 15 ألف طلب، ومبلغ «4» مليارات و«990» مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بعدد «7767» طلبا، وإجمالي مبالغ تجاوزت «4» مليارات و«600» مليون ريال.

وأبرزت لوحة بيانات آخر يوم عمل من محرم الماضي ورود «2474» طلبا للتنفيذ، و4162 قضية واردة، و7799 وكالة صادرة، إلى جانب 2085 عملية على العقار، فيما سجل مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء الأكثر تداولا خلال شهر، تلاه المؤشر العقاري العام في حي خلال شهر.