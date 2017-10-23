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«صحة جازان»: لم نتلق إخطاراً رسمياً بحكم الجزائية في قضية التحرش بالممرضة

«صحة جازان»: لم نتلق إخطاراً رسمياً بحكم الجزائية في قضية التحرش بالممرضة
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تواصل – الرياض

قالت مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان، إنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في قضية الممرضة، والذي يقضي بالسجن لمدة 11 شهراً على ثلاثة من منسوبيها لاستغلال الصلاحيات.

وأكد المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في جازان نبيل غاوي، عدم تلقي المديرية خطاباً رسمياً من قِبل الجهات المعنية حول الواقعة، طبقاً لـ “عكاظ”.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجازان، حكماً بالسجن بحق ثلاثة موظفين من منسوبي وزارة الصحة، بعد إدانتهم بالتحرش بممرضة ونقلها تعسفيًّا، فيما تورط أحدهم بإرسال رسائل غرامية لها أدت إلى طلاقها من زوجها.

وتضمنت الأحكام السجن 11 شهراً لكل مدان من المنسوبين الثلاثة، وذلك بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي ضد الممرضة السعودية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه جرى إصدار قرارات نقل تعسفية ضد الممرضة، كما قام أحد من شملتهم الدعوى بالتحرش بها وإرسال رسائل غرامية إلى جوالها الخاص.

وكان أمير جازان أمر، في وقت سابق، بتشكيل لجنة مكونة من إمارة المنطقة والنيابة العامة والشؤون الصحية؛ بناء على خطاب وزير الداخلية وعرض المتهمين على لجان التحقيق التي انتهت بإدانة المتهمين الثلاثة بارتكابهم جريمة استغلال نفوذ وظائفهم القصد من ذلك أن يصل أحد المتهمين لمبتغاه في الارتباط بالممرضة عن طريق العلاقات المحرمة بمشاركةٍ من زميليه اللذين أصدرا بحقها قرارات إدارية تعسفية وظالمة مستغلين خلالها الصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً.

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