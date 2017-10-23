هيكل الرواتب الجديد لمنسوبي الجامعات يشمل 158 ألف أكاديمي وإداري

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تواصل – الرياض:

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن انتقال كافة الأكاديميين والموظفين في الجامعات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نظام العقود بعد إقرار نظام الجامعات الجديد.

ويتيح النظام للجامعات فرصة بناء لوائحها وأنظمتها بنفسها،  ووفق السياسات التي يقرها مجلس الأمناء في الجامعة، مستبعدا أن يكون الأمر فيه تهديد للأمان الوظيفي للأكاديمي، وأنه وجد للمصلحة العامة وللارتقاء بالمهنة، طبقاً لـ “الوطن”.

وحددت المادة الـ16 من المشروع الجديد الاختصاص مجلس أمناء الجامعة وهو المرجعية العليا في كل جامعة بإقرار لوائح الجامعة المالية، وإقرار اللوائح الخاصة بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة إدارية وفنية وغيرهم، بما في ذلك المزايا المالية بما لا يتعارض مع اللوائح المشتركة.
يكون تكليف مدير الجامعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويكون القرار بتأييد رئيس مجلس شؤون الجامعات، ويعامل من حيث المزايا معاملة موظفي المرتبة الممتازة ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، وذلك بحسب المادة 33 من المشروع، (الأمانة العامة تتبع لمجلس شؤون الجامعات وهي مسؤولة عن العمل الإداري ولها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الوزارة وحدد المشروع 13 اختصاصا لها من بينها تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة في التعليم الجامعي).

وفيما يلي سلم الرواتب الجديد لكادر الجامعات:
1- المعيد بالمرتبة الأولى
– يستلم 6650 ريال
– يصل راتبه الى 12460 في المرتبة 15
– العلاوة السنوية 415 ريال
2- المحاضر بالمرتبة الأولى :
– الراتب 8765 ريال
– يصل راتبه الى 15905 في المرتبة 15
– العلاوة 510 ريال
3- استاذ مساعد بالمرتبة الأولى :
– يستلم 12765 ريال
– يصل راتبه الى 20745 في المرتبة 15
– العلاوة 570
4- استاذ مشارك بالمرتبة الاولى
– يستلم 16080 ريال
– يصل راتبه الى 25390 في المرتبة 15
العلاوة 665
5- استاذ بالمرتبة الأولى
– يستلم 18420 ريالا
– يصل راتبه الى 28710 في المرتبة 15
– علاوته 735

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التعليقات (٩)اضف تعليق

  1. ٩
    زائر

    وفسّر الماء بعد الجهد بالماء!
    السلم نفسه؛ مع زيادة خصم المخصص للتأمينات التي تزيد عن التقاعد؛ فضلًا عن القلق الوظيفي!

    اضافة رد
  7. ٣
    زائر

    هذا التعليم العالي وعرفناه
    طيب والتعليم الواطي عن ماذا سيتمخض
    فأر أم قهر

    اضافة رد
  9. ١
    زائر

    لاحول ولا قوة الا بالله ……. الي فهم يفهمني

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