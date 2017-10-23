تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس بلدية القرى

تواصل – الباحة:

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في مقتل رئيس بلدية محافظة القرى بمنطقة الباحة علي الزهراني،بمكتبه صباح أمس الأحد، و أعلنت أمانة المنطقة في بيان لها أن رئيس بلدية القرى أثناء أداء عمله في مكتبه بالبلدية، تعرض لإطلاق نار من أحد موظفي البلدية، وأسفرت ً الحادثة عن وفاته في الحال، كما أطلق الموظف النار على نفسه فسقط قتيلا.

وعبر أمين الباحة السابق المهندس محمد مبارك المجلي، عن عميق أسفه وألمه برحيل المهندس علي الزهراني. ووصف الفقيد بأنه حريص على عمله «ساخن الدم» ، لا يقبل التهاون والإهمال، مستعيدا مواقف جمعته به، وقال أنه “تم نقله من بلدية العقيق ضمن آلية التدوير بين رؤساء البلدية، وأنه وقع قرار نقله”.

وقال “المجلي”، إن الفقيد أصيب بمرض السكري ما يتسبب في سرعة انفعاله أحيانا ً ، بسبب قصور بعض الموظفين أو إهمالهم أو عدم انضباطهم، سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة.

وكشفت مصادر – وفقا لـ «عكاظ» – أن رئيس بلدية القري الراحل، نقل الموظف القاتل الخميس الماضي من قسم الحركة إلى الصيانة، والذي بدا أنه غير راض عن النقل، واستشعر أن رئيسه يتقصده بالنقل دون مبرر، خاصة أنه سبق نقله من قسم مراقبة الأراضي، وحسب مقربين من الطرفين فإنهما كثيرا ما دخلا في جدال بسبب وقت الحضور والانصراف.

فيما رجحت شرطة منطقة الباحة في بيان لها حول الحادثة، أن تكون خلافات العمل وراء الجريمة والدافع الرئيس لها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الباحة العقيد سعد طراد، ” أنه في تمام الساعة الثامنة و25 دقيقة صباح أمس ورد اتصال هاتفي من بلدية القرى لشرطة محافظة القرى، مفاده وجود حالة قتل داخل بلدية المحافظة”.

وأكد “طراد”، أنه “بالانتقال للموقع اتضح مقتل رئيس بلدية القرى داخل مكتبه، نتيجة تعرضه لطلق ناري من سلاح (مسدس ربع جلوك) من قبل أحد موظفي البلدية، والذي أجهز على نفسه فور قتل المجني عليه بطلقة نارية من المسدس نفسه”.

وقال ” طراد”، أنه “تم اتخاذ الإجراءات الأولية من قبل الجهات الأمنية، بحضور الطبيب الشرعي، نقل جثماني (الجاني والمجني عليه)، لثلاجة المستشفى، واستكمال ما تبقى من إجراءات لمعرفة الملابسات والدوافع”.

وطبقاً لبعض العاملين في البلدية بمنطقة الباحة، فان رئيس بلدية محافظة القرى المهندس علي محمد الزهراني، شخصية مكافحة منذ طفولته التي عاشها يتيما، واعتمد على نفسه في مراحل التعلم بدءا من المراحل الأولية، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فيصل بالدمام، ثم عمل في وزارة التعليم، قبل أن ينتقل للعمل رئيسا للقسم الهندسي في إدارة تعليم أبها.

ثم انتقل الزهراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعمل رئيسا ً لبلدية محافظة الحجرة، ثم رئيسا ً لبلدية محافظة العقيق، ونقل عبر آلية التدوير قبل أقل من عام رئيسا لبلدية القرى، وعرف عنه حرصه على النظام وانضباطه في الدوام ودقيته والتزامه بالضوابط .