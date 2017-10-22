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«صحة الطائف» تكشف حقيقة وفاة معلمة بمستشفى رنية

«صحة الطائف» تكشف حقيقة وفاة معلمة بمستشفى رنية
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تواصل – فريق التحرير:

ردا على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة معلمة بمستشفى رنية، أكدت إدارة الشؤون الصحية بالطائف أن المتوفاة -رحمها الله- راجعت قسم طوارئ مستشفى رنية العام في ساعة متأخرة من الليل، وكانت تشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل وانخفاض في الضغط، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وإعطائها حقنة خافض للحرارة، كما استوجب الوضع إحالتها بشكل عاجل لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، غير أن المريضة ومرافقيها رفضوا وغادروا على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضافت صحة الطائف في بيان لها، أنه بعد ساعات استقبل مستشفى الخرمة المريضة بقسم الطوارئ، وهي في حالة توقف للقلب وتم عمل إنعاش قلبي دون استجابة وبالفحص الأولي لأسباب الوفاة تبين وجود نزيف داخلي في أسفل البطن.

وصحة الطائف إذ تؤكد حرصها على سلامة الجميع، ورغم قناعة أسرة المتوفاة بقضاء الله وقدره، إلا إنها وجهت بمراجعة الإجراء المتبع للتثبت من سلامة الإجراء في حالة المتوفاة، وصحة الطائف تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة وأن يرحمها الله.

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