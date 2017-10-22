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«تعليم الشرقية» تكرم طلاب مكتب «وفاء» بشرق الدمام

«تعليم الشرقية» تكرم طلاب مكتب «وفاء» بشرق الدمام
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 تواصل – الدمام:
أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، على أهمية المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة التعليم ومنها مكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات، من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والتي من أولوية واهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين، لأبناء شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن، جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم طلاب مكتب “وفاء” في تعليم شرق الدمام، أمس الأحد والذي أقيم في مدارس شمس الجزيرة الأهلية بالدمام.
وأضاف الدكتور، أن حفل التكريم أقل ما يقدم لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وبذل كل الجهود والإمكانيات للوقوف مع هذه الفئة علينا جميعاً، وأنا شخصياً حرصت على الحضور ومشاركتكم التكريم، مقدماً شكره وتقديره لمكتب التعليم بشرق الدمام وفريق العمل وعلى رأسهم مدير المكتب الأستاذ محمد أمبارك الزهراني، وأيضا مدراس شمس الجزيرة الأهلية طارق عبدالهادي القحطاني، لدعمه اللامحدود لمكتب وفاء بتعليم شرق الدمام.
ووجه مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد أمبارك الزهراني، كلمة لطلاب مكتب “وفاء” بإنكم المستقبل لهذا الوطن وأنتم فخر لآباءكم الذين جندوا أرواحهم للوطن، ونحن أبوابنا مفتوحة لكم والوفاء سمة من سمات المجتمع المسلم، وأيضاً باب من أبواب التكافل، وخلافه لأهل المتوفى من بعده، ومكتب وفاء أحد أبواب الخير التي تبنتها وزارة التعليم إيماناً منها بهذه القيمة العظيمة.
ونوهت مديرة مكتب وفاء بالمنطقة الشرقية على أهمية تكريم أبناء المكتب وما ينعكس عليه من أثر في نفوسهم تقديراً لما قدمه ذووهم من تضحية وفداء للوطن ومساهمة في تنميته، وأضافت أن المكتب على وشك الانتهاء من حصر أعداد المستفيدين من فئة شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين من الطلاب والطالبات في كافة مكاتب المنطقة الشرقية.
وشكرت مدارس شمس الجزيرة، على رعايتها للحفل ودعمها المستمر للمكتب كما شكرت مكتب شرق الدمام متمثلاً بمدير المكتب محمد اميارك الزهراني ومنسق المكتب سعود السبيعي وكافة العاملين في حفل التكريم.
يذكر أن الحفل، شهد كلمة لطلاب مكتب وفاء بتعليم شرق الدمام وقصائد شعرية وتوقيع اتفاقية تعاون بين مكتب “وفاء” والرعاية الصحية لتقديم بطاقات خصومات للطلاب، والتي انطلقت من مكتب التعليم شرق الدمام وسوف تتوسع في الأيام القادمة مع مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية.
وفي نهاية الحفل، كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، الطلاب بالشهادات والدورع التذكارية وأجهزة الآيباد المقدمة لهم من مكتب التعليم بشرق الدمام، وذلك بدعم ورعاية الاستاذ طارق عبدالهادي القحطاني، كما شهد التكريم قادة المدارس والداعم الرسمي للحفل والذي تسلم نيابة عنه ابنه عبدالهادي طارق القحطاني والجهات الإعلامية الراعية الحفل والتقطت بعدها صورة تذكارية بهذه المناسبة.
والطلاب المكرمون، هم طارق موسى القبي من متوسطة مكة ابن شهيد الواجب، والطالب زياد سعد الخنبشي ابتدائية الحصان الأهلية، والطالب عبدالله محمد العمري متوسطة أبو عبيدة بن الجراح، وأحمد أبوبكر العامودي ثانوية الملك عبدالله، والطالب أحمد محمد الخفوي متوسطة تحفيظ القرآن الكريم، والطالب حسن محمد العمري ثانوية الملك عبدالله أبناء منسوبي التعليم المتوفين.
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