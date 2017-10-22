هلال حائل ينفذ 4 دورات في الإسعافات الأولية للمواطنين ومنسوبي الكهرباء

تواصل – سعود الرفاع:

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة التدريب خلال شهر محرم لعام 1439هـ دورتين في الإسعافات الأولية شملت 30 متدرباً من المواطنين ودورتين لمنسوبي شركة الكهرباء استفاد منها 36 متدرباً.

وأضاف المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أنه أقيمت أيضا محاضرة عن الإسعافات الأولية لمنسوبي الدفاع المدني في مدينة جبة شملت 20 فردًا ضمن برنامج الأمير نايف للتدريب على مباديء الإسعافات الأولية لإعداد أفراد المجتمع في مواجهة الطواريء سواء المنزليه أو في العمل أو إصابات الحوادث المرورية.

كما تضمنت الدورات شرح وافٍ عن أهمية اتخاذ الخطوات الصحيحة في تقديم الخدمة الإسعافية الأولية بالشكل الذي يمكن معه إنقاذ المريض والمصاب بلا مضاعفات.

يأتي ذلك ضمن برامج التدريب المستمر لمنسوبي الهيئه من أجل تطوير قدرات المسعفين وزيادة مهاراتهم في مجال عملهم الأساسي، حيث أقيمت 6 دورات في برنامج BLS لعدد 60 موظفاً من منسوبي فرع الهيئة بمنطقة حائل.