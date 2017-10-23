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المجمعة.. حيلة طريفة لـ«مفتش صحة» أظهرت مهارة ممرضة بمستشفى الملك خالد

المجمعة.. حيلة طريفة لـ«مفتش صحة» أظهرت مهارة ممرضة بمستشفى الملك خالد
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تواصل – خلف المشقور:
لجأ أحد مفتشي وزارة الصحة إلى حيلة طريفة لمعرفة مدى استعداد مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة لحالات الطوارئ والأوبئة والأمراض الخطيرة.
وتمثلت الخطة في تقمص المفتش لدور مريض يزور المستشفى، وبالفعل دخل إلى قسم الطوارئ مدعيا أنه يعاني من ارتفاع شديد بدرجة الحرارة، وأنه يشك أن ما لديه هي أعراض فيروس “كورونا” الخطير، مما دفع الممرضة المتواجدة، وتدعى “نورة العجيمان”، إلى سرعة اتخاذ سلسلة الإجراءات الأولية للتعامل احترازيا مع تلك الحالة بسرعة ومهارة، وكما تقتضي اللوائح والقواعد الطبية تماما.
مفتش الصحة شعر بالارتياح لما رأى، فأفصح عن شخصيته، مبديا إعجابه بتصرف الممرضة وشكره لها على مهارتها، ثم زار مدير المستشفى عبدالله البخيت، وأبدى له رضاه عن مستوى المستشفى، لا سيما قسم الطوارئ، قبل أن يوجه إدارة المستشفى بتكريم الممرضة “العجيمان”، لحثها وزملائها على مزيد من الجهد والتميز.
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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    محمد اليحياء

    هذي الي تستاهل انها تصير دكتوره في الطب يكفيك حجابها يمين بالله اول مره اشوف ممرضه بهذا الحجاب كيف عاد ادائها في عملها كرموووووووها يمين بالله تستاهل والله يوفقها بنت محترمه باصول

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  2. ١
    . ...

    ي رجل نحن في زمن تلميع المرأة على حساب الرجل

    علما بأن المرأة ليست بحاجة لأسلوب التلميع فهي ظفرت بيدها بتميزها وجهدها

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