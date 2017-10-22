شاهد.. سيارة دفع رباعي تقتحم منزلا بالكويت من باب صغير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو شديد الغرابة شهدته منطقة الشهداء بالكويت، حيث أقدم صاحب سيارة على اقتحام منزل من بابه الصغير، محاولا إدخال سيارته بإصرار، وسط ذعر قاطني المنزل.

ويظهر المقطع سيارة دفع رباعي سوداء اللون، وقد دخل ثلثها من باب المنزل الضيق، بينما يحاول سائقها إدخال بقيتها، في الوقت الذي كان يقف فيه رجل، يبدو أنه من أهل المنزل لمحاورة قائد السيارة، مع تصاعد صياح النساء والأطفال داخل المنزل.

مصادر كويتية قالت ‘‘إن السائق كان في حالة غير طبيعية، ولم تتضح حتى الآن دوافعه للإقدام على هذا الفعل‘‘.