«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

تواصل – فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” أن وصول رسالة على الجوال للمواطنين المسجلين بالبرنامج تنص على أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج، هي إجراء تقني روتيني للتحقق من آيبان المستفيد.

ونشر مواطنون، أمس الأحد، صور للرسالة التي استقبلوها عبر جوالاتهم من حساب المواطن، بالتزامن مع توقعات بإعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة قبل بدء صرف مخصصات البرنامج للمواطنين.