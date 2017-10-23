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«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

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«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” أن وصول رسالة على الجوال للمواطنين المسجلين بالبرنامج تنص على أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج، هي إجراء تقني روتيني للتحقق من آيبان المستفيد.

ونشر مواطنون، أمس الأحد، صور للرسالة التي استقبلوها عبر جوالاتهم من حساب المواطن، بالتزامن مع توقعات بإعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة قبل بدء صرف مخصصات البرنامج للمواطنين.

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التعليقات (٦)اضف تعليق

  1. ٦
    زائر

    طريقه جميله لماتجيك رساله بان جميع معلوماتك صحيحه

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  2. ٥
    زائر

    الحمدلله رب العالمين اللهم ادم الامن والاستقرار على بلادنا وبلاد المسلمين

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  6. ١
    زائر

    لم تاصلني رساله ربط بحساب البنكي السبب

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