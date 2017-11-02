مصادر: «هدف» يتجه لمقاضاة المدارس الأهلية (فيديو)

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أكدت مصادر مُطَّلِعَة أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يتجه لتوكيل عِدَّة مكاتب محاماة لمقاضاة المدارس الأهلية التي استفادت من دعم الصندوق خلال الخمس سنوات الماضية، وقامت بعد انتهاء مدة الدعم بإنهاء خدمات المعلمين والمعلمات، أو تقليص عقودهم الشَهْرية بعقود جديدة.

وأَضَافَت المصادر، وَفْقَاً لبرنامج “يا هلا” على قناة خليجية، أنه سيتم إعادة مبالغ الدعم التي تم تقديمها للمدارس الأهلية التي تقوم بإنهاء المعلمين والمعلمات، ولم تلتزم بالحد الأدنى لأجور المعلمين وقدره 5600 ريال.