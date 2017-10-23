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محلل اقتصادي: لهذه الأسباب.. ضريبة القيمة المضافة لن ترفع الأسعار (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن هناك لبساً لدى العامة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح للتجار باستغلالھا لرفع أسعار السلع والمنتجات.

وأوضح “القرعاوي”، خلال لقائه مع برنامج “يا ھلا” على قناة “روتانا خلیجیة، أن التاجر سیدفع ما قیمته 5 % من ھامش ربحه، غیر أن سعر السلعة سیبقى كما ھو، مبیناً أن ذلك لن يؤثر سلباً على التجار؛ لأن الكثیر منھم سیقدمون عروضاً سنوية تشمل تخفیضات كبیرة في الأسعار؛ وبالتالي فإن أرباحھم لن تتأثر كثیراً بتطبیق الضريبة.

وأكد أن ضريبة القیمة المضافة ھي حالة تصحیحیة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، والھدف منھا تعويد المواطن على تقبل مثل ھذا النحو من الإجراء الاقتصادي، مشیراً إلى أن القطاع الخاص يعد الابن المدلل للدولة وينھل من خیراتھا لسنوات طويلة دون أن يقدم لھا وللمجتمع إلا القلیل، مما يجب علیه تقديمه.

وعن ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والطاقة، ومنتجات التبغ، بیّن القرعاوي أنھا حالة استثنائیة لأنھا مواد ضارة بالصحة، والھدف من رفع أسعارھا ھو تقلیل استھلاكها.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    علي

    معقوله، طمنتني،، ، طيب ليش ما عملوها ضريبة دخل؟

    اضافة رد

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