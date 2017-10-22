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الجيش اليمني يُفشل مخططاً لقطع خط الإمداد بين عدن وتعز

الجيش اليمني يُفشل مخططاً لقطع خط الإمداد بين عدن وتعز
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تواصل – واس:

أعادت قوات من الجيش اليمني، تمركزها في المرتفعات الاستراتيجية الواقعة على أطراف مديريتي طور الباحة والمقاطرة غربي محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقال قائد اللواء الرابع مشاة جبلي بمحافظة لحج، العميد أبوبكر الجبولي، في تصريح اليوم: ‘‘إن عملية التموضع جاءت عقب رصد تحركات لعناصر مدعومة من الميليشيا الانقلابية تسعى لتنفيذ مخطط يهدف إلى الاستيلاء على المرتفعات في المنطقة، وقطع خط الإمداد الوحيد الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظة تعز‘‘.

وأشار قائد اللواء، وفقاً لما أورده موقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن قوات الجيش ضبطت عضواً في خلية مدعومة من المليشيات وفرار آخرين خلال اليومين الماضيين بعد أن خلفوا وراءهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية وسيارة معطوبة.

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