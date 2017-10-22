«تعليم الشرقية» تُعلق على مقطع تدافع طلاب بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة تعليم المنطقة الشرقية مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، والذي أظهر تدافعاً لطلاب إحدى المدارس الابتدائية بالدمام، خلال خروجهم من بوابة المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، مؤكدة أنها تحققت من المقطع وأنها بصدد تطبيق آلية جديدة للانصراف تضمن السلامة، والالتزام بالنظام والهدوء أثناء الخروج.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، إن مقطع الفيديو كان محل تحقيق من الإدارة، والتي قررت التعامل مع الموقف بما يضمن عدم تكراره، وذلك بتطبيق آلية انصراف الطلاب، والالتزام بالنظام والهدوء أثناء الخروج، وبما يحقق السلامة لهم، بحسب “المدينة”.