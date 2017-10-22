«أبل» تقدم نصيحة مهمة قبل بيع أجهزة «الماك»

تواصل – وكالات:

نصحت شركة أبل أصحاب أجهزة ماك بوك أو آي ماك أو أجهزة ماك ميني بضرورة تسجيل الخروج من جميع خدمات أبل الفعالة، قبل بيع هذه الأجهزة، أو إعطائها للآخرين.

وبالنسبة للمستخدم، الذي يستعمل خدمة “آي تيونز”، فإنه يتعين عليه، إلى جانب تسجيل الخروج، إزالة الكمبيوتر من قائمة الأجهزة المرخص لها، ويمكن العثور على الخيار الخاص بذلك في إعدادات الحساب بخدمة “آي تيونز”.

ويمكن للمستخدم تسجيل الخروج من خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود” عن طريق لوحة التحكم من خلال قائمة “الإعدادات”، وهنا يمكن تحديد ما إذا كان المستخدم يرغب في الاحتفاظ بنسخة من البيانات في خدمة “آي كلاود” أم لا.

بالإضافة إلى أنه يتعين على المستخدم بدءاً من الإصدار “أو إس إكس 10.7” (ماونتن ليون) القيام بتسجيل الخروج من تطبيق iMessage، حيث يتم ذلك عن طريق قائمة الإعدادات في خدمة التراسل الفوري؛ وبالتالي يتم تسجيل الخروج من الحساب الفعال.