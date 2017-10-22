«قرع العسل» يحارب أهم المشاكل الصحية شيوعاً

تواصل – وكالات:

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن القرع العسلي يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه يزخر بفيتامين C، وفيتامين E، والكاروتين، وحمض الفوليك، ويحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد.

وقالت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني: إن “القرع العسلي يتمتع بتأثير منعش ومُليّن ويساعد على إدرار البول ويعمل على تقوية المناعة”.

وأضافت “فرويندين” – بحسب وكالة الأنباء الألمانية -: “لذا يعد القرع العسلي مفيداً في علاج الإمساك، ومتاعب الكلى، والأمعاء، كما أنه يعتبر سلاحاً فعالاً لمحاربة الدودة الشريطية”.