الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

السجن لـ3 قيادات بمستشفى تحرشوا بممرضة وتسببوا في طلاقها

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك

الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك
0

تواصل – وكالات:

اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني شاباً فلسطينياً؛ بسبب تدوينه لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: “صباح الخير”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن “الشرطة الصهيونية اعتقلت فلسطينياً بسبب خطأ في ترجمة منشور قال فيه عبر صفحته: (صباح الخير)، إلا أن البرنامج ترجمه لدى السلطات الإسرائيلية إلى عبارة هاجموهم”.

من جانبها، ذكرت “صحيفة هآرتس” العبرية، أنه تبين لشرطة الاحتلال الخطأ بعد أن تمت عملية اعتقال الرجل، لتقرر بعدها إخلاء سبيله.

وكان الفلسطيني قد نشر صورة يظهر فيها مستنداً إلى جرافة في المستوطنة الصهيونية بيتار عيليت، حيث يعمل هناك، أرفقها بتعليق كتب فيه: “صباح الخير”، إلا أن تطبيق فيسبوك ترجمها إلى العبرية بشكل خاطئ إلى “هاجموهم”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تويتر» يضيف خاصية جديدة لحفظ التغريدات

«تويتر» يضيف خاصية جديدة لحفظ التغريدات

أهم 10 مزايا بـ«فيسبوك».. تعرَّف عليها

أهم 10 مزايا بـ«فيسبوك».. تعرَّف عليها

«فيسبوك» يقلد هواتف «آيفون» في هذه الميزة

«فيسبوك» يقلد هواتف «آيفون» في هذه الميزة

«إنستجرام» تضيف 3 مزايا جديدة

«إنستجرام» تضيف 3 مزايا جديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>