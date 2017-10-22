الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بسبب «صباح الخير» على فيسبوك

تواصل – وكالات:

اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني شاباً فلسطينياً؛ بسبب تدوينه لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: “صباح الخير”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن “الشرطة الصهيونية اعتقلت فلسطينياً بسبب خطأ في ترجمة منشور قال فيه عبر صفحته: (صباح الخير)، إلا أن البرنامج ترجمه لدى السلطات الإسرائيلية إلى عبارة هاجموهم”.

من جانبها، ذكرت “صحيفة هآرتس” العبرية، أنه تبين لشرطة الاحتلال الخطأ بعد أن تمت عملية اعتقال الرجل، لتقرر بعدها إخلاء سبيله.

وكان الفلسطيني قد نشر صورة يظهر فيها مستنداً إلى جرافة في المستوطنة الصهيونية بيتار عيليت، حيث يعمل هناك، أرفقها بتعليق كتب فيه: “صباح الخير”، إلا أن تطبيق فيسبوك ترجمها إلى العبرية بشكل خاطئ إلى “هاجموهم”.