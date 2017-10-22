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«الشؤون الإسلامية» تؤكد: لم نعتمد مسجد «حليمة السعدية» موقعاً أثرياً بالطائف

«الشؤون الإسلامية» تؤكد: لم نعتمد مسجد «حليمة السعدية» موقعاً أثرياً بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإِرْشَاد، تأكيدها عدم صحة ما نشر في عدد من الصحف من أن الوزارة اعتمدت مسجد حليمة السعدية جنوب شرق الطائف موقعاً أثريّاً تاريخيّاً، مبينةً أنه لا يوجد في سجلات مساجد الطائف القديمة والحديثة مسجد بهذا الاسم في ذلك الموقع.

وأَفَادَ مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، بأن ما تم وضعه في الموقع من لوحات إِرْشَادية هي ضمن المهام الدعوية والتوعوية، والإِرْشَادية التي قامت بها الوزارة مع عدد من الجهات المعنية؛ لمكافحة ما وقع مُؤخَّرَاً عند تلك البقعة من بدع وخرافات.

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