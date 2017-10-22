«الخارجية» تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لـ «اسرائيل»

تواصل – الرياض:

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها عن قيام أحد المسؤولين في المملكة بزيارة إسرائيل سراً، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية السعودية كانت دائماً واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله مؤكداً أنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً ولا على ما يروجه الاعلام الكاذب والمعادي تجاه المملكة العربية السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص.