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«أمانة وشرطة الباحة» تكشفان تفاصيل إطلاق النار على رئيس بلدية القري بمكتبه

«أمانة وشرطة الباحة» تكشفان تفاصيل إطلاق النار على رئيس بلدية القري بمكتبه
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تواصل – الرياض:

كشفت أمانة منطقة الباحة تفاصيل وفاة رئيس بلدية محافظة القرى التابعة لأمانة الباحة المهندس علي محمد الزهراني، وقالت إن أحد الموظفين أطلق عليه النار في مكتبه أثناء أداء عمله، ثم قام الجاني بإطلاق النار على نفسه.

وأوضحت الأمانة في بيان لمركزها الإعلامي، أنه “عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، تعرض رئيس بلدية محافظة القرى، التابعة لأمانة الباحة المهندس علي محمد الزهراني أثناء أداء عمله في مكتبه بالبلدية لإطلاق نار من أحد موظفي البلدية، وأسفر الحادث عن وفاة كل من رئيس البلدية، وكذلك مطلق النار”، لافتة إلى أن “الموضوع بالكامل يخضع للتحقيقات حالياً لدى الجهات المختصة”.

وأضاف البيان، أن “أمين منطقة الباحة وكافة قيادات ومنسوبي الأمانة، يتقدمون لذوي الفقيد المهندس علي الزهراني (رحمه الله) بأحرّ التعازي، ويسألون الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ومن ناحيته، أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنه “في صباح هذا اليوم الأحد، وفي تَمامِ السَّاعةِ الثَّامنةِ وخمْسٍ وعشْرُونَ دقيقة، ورد اتصال هاتفي من بلدية القرى لشرطة محافظة القرى، مفاده وجود حالة قتل داخل بلدية المحافظة.
وقال “طراد”: “بالانتقال للموقع اتضح مقتل رئيس بلدية القرى داخل مكتبه، نتيجة تعرضه لطلق ناري من سلاح (مسدس ربع جلوك)، من قبل أحد موظفي البلدية، وَالَّذِي أَجْهَز عَلَى نَفْسه فَوْرَ قتل المجْني عليه بطَلْقَةٍ نَارِيَّةٍ من نفس المسدس، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية من قبل الجهات الأمنية بحضور الطبيب الشرعي.”
وتابع : “تم بعث جثامين (الجاني والمجني عليه) لثلاجة المستشفى للتحفظ عليها، واستكمال ما تبقى من إجراءات لمعرفة الملابسات والدوافع، علماً بأنه يُرجح بأن السبب والدافع الرئيسي يعود لخلاف بينهما في العمل.”

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    حتى القاتل مسلم الله يرحمه ولايفتنا..قولوامين

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  2. ١
    زائر

    تترحمون ع المقتول والقاتل لا سلامات ماقتل اللي تلقاه من قهر صبر صبر لين نفذ الصبر

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