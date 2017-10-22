مواطن يوثق تجمعات للعمالة المخالفة على طريق «الجنادرية» (صور وفيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق المواطن فيصل الفارس، بعدسة جواله، مجموعةً من الصور أرسلها إلى خدمة “المواطن الصحفي” بصحيفة “تواصل”، تُظهر تجمعات للعمالة المخالفة على طريق الجنادرية باتجاه الشمال في الرياض.

وأوضح “الفارس” أن هذه التجمعات من العمالة المخالفة تكون بشكلٍ يومي عند محطة “جرش”، مبيناً أنهم أفارقة من الجنسية الأثيوبية ويوجد بينهم يمنيون أيضاً، مطالباً بحملة أمنية عليهم للقبض عليهم.

وأكد المواطن أن الطريق يشهد بشكلٍ متكرر، بسبب هذه التجمعات، حوادث “دهس” بحق هؤلاء العمال المخالفين؛ نظراً لتواجدهم بكثرة على يمين ويسار طريق الجنادرية باتجاه الشمال من بعد تقاطعه مع طريق الدمام.

وأشار “الفارس” إلى أنه حدثت أكثر من حالة اعتداء وسلب لمواطنين ومقيمين من بعض هؤلاء المخالفين، مؤكداً في الوقت نفسه أن محطة جرش على طريق الثمامة بمثابة ملتقى للمهربين والمُهَربين.