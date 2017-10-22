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بالصور.. إنقاذ طفلين داخل شقة مغلقة في عمارة شبّ بها حريق بخميس مشيط

بالصور.. إنقاذ طفلين داخل شقة مغلقة في عمارة شبّ بها حريق بخميس مشيط
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تواصل – الرياض

أخمد الدفاع المدني بخميس مشيط، حريقاً اندلع في عمارة بحي الخالدية، وتم إخلاء السكان، وإنقاذ طفلين من داخل الشقة مغلقة ولا إصابات.

وقال العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، أن الحريق اندلع في شقة سكنية تقع بالدور الثاني، بعمارة مكونة من دورين بحي الخالدية بخميس مشيط.

وأضاف “العاصمي”: أن “فرق الدفاع المدني، قامت بإخلاء سكان العمارة، وعند وجود شقة بالدور الأول مغلقة الأبواب، تم فتحها عنوة ليكتشف أن بداخلها طفلين من جنسية آسيوية، كان والداهما قد أغلقا عليهما الباب وذهبا لأعمالها، وتم استخراجهما، أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات والآخر 6 سنوات، وحال الإجراء تعرضا للاختناق لولا قدرة الله ثم يقظة أفراد ورجال الدفاع المدني”.

وأكد “العاصمي”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت في إخماد النيران بالشقة العلوية التي وقع بها الحريق، وعمل التهوية اللازمة للموقع بواسطة المعدات الفنية”.

وعن أسباب الحريق، قال “العاصمي”: “من خلال المعاينة الأولية وإجراءات التحقيق، أن السبب يرجع إلى التماس كهربائي بجهاز التكييف بإحدى الغرف”.

 

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