اتهام 8 أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لاستهداف المساجد في فرنسا

تواصل – وكالات:

تحقق النيابة في فرنسا مع ثمانية أشخاص ينتمون لليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لاستهداف مساجد ومهاجرين وسياسيين.

وقالت مصادر: إن المقبوض عليهم على صلة بالناشط اليميني المتطرف، لوغان ألكسندر نيسين، مؤسس مجموعة تطلق على نفسها اسم “منظمة الجيش السري”.

وكان “نيسين” قد اعتقل، في يونيو/ حزيران الماضي، بالقرب من مدينة مرسيليا بعدما نشر تعليقاً على الإنترنت عن تخطيطه لشن هجمات ضد السود والمهاجرين ومن سماهم “الحثالة”، طبقاً لـ “بي بي سي”.

ومنظمة الجيش السري (OAS)، جماعة فرنسية متطرفة شبه مسلحة، كانت تعارض استقلال الجزائر عن فرنسا اعتمادًا على العمل المسلح.

وأكد مكتب النائب العام في باريس أن المقبوض عليهم، تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 29، “كانوا يخططون لارتكاب أعمال عنف بصورة غامضة”.

وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب كانت قد اعتقلت عشرة أشخاص بتهمة التخطيط لهذه الهجمات، لكنها أطلقت سراح اثنين، من بينهما والدة نيسين.

وطبقاً لوكالة فرانس برس، أن مساجد وسياسيين وأشخاصاً من شمال أفريقيا ونشطاء يكافحون الفاشية وسوداً كانوا من بين الأهداف المحتملة.