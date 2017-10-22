اتهام 8 أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لاستهداف المساجد في فرنسا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

تنفيذ «القتل تعزيرًا» في مهرب مخدرات «أردني» بتبوك

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»
أقرا الخبر
الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

الإطاحة بمواطنيْن تحرشا بفتاة صغيرة في «منفوحة الرياض»

ترشيحاتنا

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

مقتل رئيس بلدية القرى في الباحة على يد زميله

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

شاهد.. شاب يوثق لحظة وفاته على سرعة «200 كم»

شاهد.. شاب يوثق لحظة وفاته على سرعة «200 كم»

إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق

إلغاء إدخال «رقم الهوية» لشحن بطاقات الاتصال.. وهذا موعد التطبيق

اتهام 8 أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لاستهداف المساجد في فرنسا

اتهام 8 أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لاستهداف المساجد في فرنسا
0

تواصل – وكالات:

تحقق النيابة في فرنسا مع ثمانية أشخاص ينتمون لليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لاستهداف مساجد ومهاجرين وسياسيين.

وقالت مصادر: إن المقبوض عليهم على صلة بالناشط اليميني المتطرف، لوغان ألكسندر نيسين، مؤسس مجموعة تطلق على نفسها اسم “منظمة الجيش السري”.

وكان “نيسين” قد اعتقل، في يونيو/ حزيران الماضي، بالقرب من مدينة مرسيليا بعدما نشر تعليقاً على الإنترنت عن تخطيطه لشن هجمات ضد السود والمهاجرين ومن سماهم “الحثالة”، طبقاً لـ “بي بي سي”.

ومنظمة الجيش السري (OAS)، جماعة فرنسية متطرفة شبه مسلحة، كانت تعارض استقلال الجزائر عن فرنسا اعتمادًا على العمل المسلح.

وأكد مكتب النائب العام في باريس أن المقبوض عليهم، تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 29، “كانوا يخططون لارتكاب أعمال عنف بصورة غامضة”.

وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب كانت قد اعتقلت عشرة أشخاص بتهمة التخطيط لهذه الهجمات، لكنها أطلقت سراح اثنين، من بينهما والدة نيسين.

وطبقاً لوكالة فرانس برس، أن مساجد وسياسيين وأشخاصاً من شمال أفريقيا ونشطاء يكافحون الفاشية وسوداً كانوا من بين الأهداف المحتملة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قيادي حوثي: أرسِلوا طلاب المدارس للقتال.. والحكومة اليمنية تُدين

قيادي حوثي: أرسِلوا طلاب المدارس للقتال.. والحكومة اليمنية تُدين

اليمن يُعلن ملابسات احتجاز سفينة التهريب الإيرانية

اليمن يُعلن ملابسات احتجاز سفينة التهريب الإيرانية

مصادر: مقترح كويتي بتأجيل القمة الخليجية 6 أشهر

مصادر: مقترح كويتي بتأجيل القمة الخليجية 6 أشهر

«نيويورك تايمز»: تضارب روايات العسكريين الأمريكيين والنيجريين بشأن واقعة «الكمين»

«نيويورك تايمز»: تضارب روايات العسكريين الأمريكيين والنيجريين بشأن واقعة «الكمين»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد
شُهرة في البئر!
مقالات

شُهرة في البئر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>